Türkiye'den ABD'ye boykot kararı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ülkemiz her bakımdan dünyadaki en sağlam bankacılık sistemlerinden birine sahiptir." dedi. "Türkiye ismini kapatıp ekonomik verilerimizi, yerli yabancı, dost düşman kime gösterirseniz gösterin bir gariplik olduğunu fark edecektir." diyen Erdoğan, "Dünyanın toplamda 17'nci, satın alma paritesine göre 13'üncü büyük ekonomisi olmamızın bu derece büyük bir husumete yol açması akla ve mantığa uygun değildir." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bunlar sahada bize istediklerini yaptıramayınca tıpkı diploması gibi, tıpkı askeri güç gibi, tıpkı sosyal ve siyasi istikrarsızlık gibi ekonomiyi de bir silah olarak kullanmaktan çekinmiyorlar. Yaşadığımız sürecin bize bir maliyeti vardır ama operasyonu gerçekleştirenlere de bir maliyeti olduğu şüphesiz. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz, depoları kilitlemenin anlamı yok."

'Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız'

Erdoğan, "Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini üretip dışarı satacağız. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız." dedi. "Ülkemize yatırım yapmayı düşünenleri daha çok teşvik edeceğiz." diyen Erdoğan, "(Bekle gör) anlayışıyla üretimi durdurursak, 'İhtiyat' diyerek ticareti aksatırsak, asıl o zaman düşmana teslim duruma düşeriz." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Dövize gidersek kurtuluruz) yok. O zaman batarsın. Sen Türk'sün, sen Türk lirasıyla beraber yoluna yürüyeceksin." ifadesini kullandı. "26 Ağustos'ta yeniden Malazgirt'ten yola çıkacağız, unutmayın. Yeniden bir diriliş olacak inşallah." ifadesini kullanan Erdoğan, "2023 hedeflerimize ulaştığımızda kişi başına düşen milli gelirimizi iki katından fazla artıracağımız için her vatandaşımız iki kat daha zengin hale gelecektir." dedi. "Bazılarının, özellikle gençlerimizi tahrik etmek için yurt dışı güzellemeleri yaptıklarını görüyorum." diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Şundan emin olunuz, yurt dışında verdiği emeği ve ortaya koyduğu gayreti burada sergileyen herkes, ülkemizde çok daha iyi bir hayat seviyesine kavuşacaktır. Yurt dışında sefalet içinde hayatını sürdürmeyi tercih eden varsa, elbette kendi bileceği bir iştir. Ama bununla kalmayıp bir de ülkesini karalamayı tercih edenlere biz 'mankurt' diyoruz. Bizim mankurtlara ihtiyacımız yok."