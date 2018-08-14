Minik oyuncularını elenmesine rağmen kutlayan Durmaz, moral verdi. Açıklama şöyle: Çocuklarımızın gelişimi açısından verimli geçen Körfez Turnuvası’nda, şanssız bir şekilde mağlup olarak, yarı finale çıkma şansını kaybettik. Sporcularımızın göstermiş olduğu performans harikaydı. Eksiklerimizi tamamlayıp, U12 ligine hazırlanma zamanı. Yine yeni hedefler için durmak yok. Her gün gelişerek ve öğrenerek büyümeliyiz. Sporcularımızı can-ı gönülden kutluyoruz.
Bugün 12:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:26 TSİ )
Zafer durmaz’dan örnek açıklama: Canınız sağ olsun!
Körfez Futbol Turnuvası’nda şanssız bir yenilgi alarak elenen İzmit Gençler Birliği miniklerine, genel koordinatör Zafer Durmaz jest yaptı.
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Bugün 12:24 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz