Zafer durmaz’dan örnek açıklama: Canınız sağ olsun!

Minik oyuncularını elenmesine rağmen kutlayan Durmaz, moral verdi. Açıklama şöyle: Çocuklarımızın gelişimi açısından verimli geçen Körfez Turnuvası’nda, şanssız bir şekilde mağlup olarak, yarı finale çıkma şansını kaybettik. Sporcularımızın göstermiş olduğu performans harikaydı. Eksiklerimizi tamamlayıp, U12 ligine hazırlanma zamanı. Yine yeni hedefler için durmak yok. Her gün gelişerek ve öğrenerek büyümeliyiz. Sporcularımızı can-ı gönülden kutluyoruz.