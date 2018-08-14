Cehennem gibi geçen yaz sıcaklarında Genç Olgunlar Turnuvası ilaç gibi geldi. Ferruh Duygu Tesisleri’nde devam eden turnuvada, gol yağmuru ve ilerlemiş yaşına rağmen şov yapan ‘Genç Olgunların!..’ hünerli hareketleri vardı. Tuncay Budakin yönetimindeki olgunların önceki akşamki maçlarında Kul Mimarlık Şehr-i Börek’i 17-1 yenerken, adeta afiyetle yedi. Met Mühendislik ise ince ölçümler yaparak, Kavan İnşaat’la oynadığı maçta gol düellosunu 3-2 kazanırken, nefesler kesildi.
Bugün 12:25 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:27 TSİ )
Genç Olgunlar büyülüyor
Kim demiş ‘Yaş 70, iş bitmiş’ diye… Olgunlar gecelerimizi aydınlatıyor.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 12:25 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz