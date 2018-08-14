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Bugün 12:25 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:27 TSİ )

Genç Olgunlar büyülüyor

Kim demiş ‘Yaş 70, iş bitmiş’ diye… Olgunlar gecelerimizi aydınlatıyor.

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Cehennem gibi geçen yaz sıcaklarında Genç Olgunlar Turnuvası ilaç gibi geldi. Ferruh Duygu Tesisleri’nde devam eden turnuvada, gol yağmuru ve ilerlemiş yaşına rağmen şov yapan ‘Genç Olgunların!..’ hünerli hareketleri vardı. Tuncay Budakin yönetimindeki olgunların önceki akşamki maçlarında Kul Mimarlık Şehr-i Börek’i 17-1 yenerken, adeta afiyetle yedi. Met Mühendislik ise ince ölçümler yaparak, Kavan İnşaat’la oynadığı maçta gol düellosunu 3-2 kazanırken, nefesler kesildi.

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Bugün 12:25 TSİ - Spor

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