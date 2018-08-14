Şenol Baş’ı kaybettik…

Kentimizin en eski spor insanlarından, centilmenliğiyle bilinen beyefendi insan, Rayspor’un eski efsane futbolcusu Şenol Baş vefat etti. Yeni adıyla da Demirspor’un kurucularından olan eski antrenör Baş’ın ölüm haberi, sevenlerini yasa boğdu. Cenaze dün öğle namazını müteakip, Derbent-Hikmetiye Camii’nden kaldırıldı.