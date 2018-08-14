Kentimizin en eski spor insanlarından, centilmenliğiyle bilinen beyefendi insan, Rayspor’un eski efsane futbolcusu Şenol Baş vefat etti. Yeni adıyla da Demirspor’un kurucularından olan eski antrenör Baş’ın ölüm haberi, sevenlerini yasa boğdu. Cenaze dün öğle namazını müteakip, Derbent-Hikmetiye Camii’nden kaldırıldı.
Bugün 12:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:27 TSİ )
Şenol Baş’ı kaybettik…
Kentimizin en eski spor insanlarından, centilmenliğiyle bilinen beyefendi insan, Rayspor’un eski efsane futbolcusu Şenol Baş vefat etti.
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Bugün 12:26 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz