Süper Lig’in eski efsane futbolcularından, Kocaelispor eski kaptanı ve teknik direktörü Faruk Sarman, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, rahmetli efsane isim Süleyman Seba’yı andı. Sarman “O tam bir efsanedir. Futbolumuzun babası gibidir. Unutulması mümkün değil. Biz ondan çok şeyler öğrendik” dedi.
Bugün 12:36 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:38 TSİ )
Sarman: Seba’yı kimse unutamaz
Süper Lig’in eski efsane futbolcularından, Kocaelispor eski kaptanı ve teknik direktörü Faruk Sarman, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, rahmetli efsane isim Süleyman Seba’yı andı.
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Bugün 12:36 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz