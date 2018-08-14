Sarman: Seba’yı kimse unutamaz

Süper Lig’in eski efsane futbolcularından, Kocaelispor eski kaptanı ve teknik direktörü Faruk Sarman, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, rahmetli efsane isim Süleyman Seba’yı andı. Sarman “O tam bir efsanedir. Futbolumuzun babası gibidir. Unutulması mümkün değil. Biz ondan çok şeyler öğrendik” dedi.