Futbolun yüreği Körfez’de atıyor…

Miniklerdin dolasıya bir turnuva yaşadıkları yaz tatilinde, sıcak havada oynanacak bu final yürekleri serinletecek. Miniklerin hünerleri. İzleyenleri büyüleyecek. Final programı şöyle…
FİNAL PROGRAMI:
18.00 3’üncülük-4’üncülük maçı
19.00 Antrenörlerin gösteri maçı
20.00 Final maçı
21.00 Kupa töreni
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz