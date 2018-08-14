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Bugün 12:39 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:40 TSİ )

Futbolun yüreği Körfez’de atıyor…

Metin Özkan yönetimindeki Körfez Minikler Futbol Turnuvası’nda yarın final heyecanı yaşanacak.

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Miniklerdin dolasıya bir turnuva yaşadıkları yaz tatilinde, sıcak havada oynanacak bu final yürekleri serinletecek. Miniklerin hünerleri. İzleyenleri büyüleyecek. Final programı şöyle…

FİNAL PROGRAMI:

18.00 3’üncülük-4’üncülük maçı

19.00 Antrenörlerin gösteri maçı

20.00 Final maçı

21.00 Kupa töreni

Bugün 12:39 TSİ - Spor

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