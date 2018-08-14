Edinilen bilgilere göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro ekipleri 8 ayrı suçtan aranan ve 20 yıl 8 ay kesilmiş cezası bulunan cezaevi firarisi olduğu öğrenilen 33 yaşındaki E.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışma kapsamında polis ekipleri, şahısın Çayıroca’da bulunduğunu tespit etti. Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, E.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.
Bugün 12:42 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:53 TSİ )
20 yıl 8 ay cezası bulunan firari Gebze'de yakalandı!
Gebze'de 8 ayrı suçtan aranan ve 20 yıl 8 ay kesilmiş cezası bulunan cezaevi firarisi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs tutuklandı.
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Bugün 12:42 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz