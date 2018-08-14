Ayazma’da durmak ‘Yasak’

Başkan Bülent Akyüz ile önemli bir mesafe kat eden Ayazma Spor Kulübü, yaz sıcaklarına rağmen dur durak bilmeden çalışıyor. Sıcaklarda bol bol suya hücum eden miniklerin, yine sahaya koşarak çalışmalara devam etmesi, başkan Bülent Akyüz’ü çok mutlu ediyor.