Başkan Bülent Akyüz ile önemli bir mesafe kat eden Ayazma Spor Kulübü, yaz sıcaklarına rağmen dur durak bilmeden çalışıyor. Sıcaklarda bol bol suya hücum eden miniklerin, yine sahaya koşarak çalışmalara devam etmesi, başkan Bülent Akyüz’ü çok mutlu ediyor.
Bugün 12:47 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:48 TSİ )
Ayazma’da durmak ‘Yasak’
Başkan Bülent Akyüz ile önemli bir mesafe kat eden Ayazma Spor Kulübü, yaz sıcaklarına rağmen dur durak bilmeden çalışıyor.
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Bugün 12:47 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz