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Karamürsel’de çevreciler Ereğli sahilini temizledi

Karamürsel’in Ereğli Mahallesi’nde Güzel Kıyı Çevre Gönüllüleri, sahildeki çöpleri toplayarak çevre kirliliğine dikkat çekti.

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Güzel Kıyı Çevre Gönüllüleri, sosyal sorumluluk çalışması kapsamında Ereğli Mahallesi Karaağaç mevkii sahil bandında çöpleri topladı. Çalışmalarda denizden ve kayalar arasında çok miktarda çöp toplandı. Güzel Kıyı Çevre Gönüllüleri Koordinatörü Hikmet Özmen, bu temizlik etkinliğiyle ilçe sakinlerinin çevre sağlığına duyarlı olması konusuna dikkat çekildiğini dile getirdi. Karamürselliler olarak temiz bir çevrede ve temiz bir sahilde yaşamak istediklerinin altını çizen Özmen, şunları söyledi;

ÇEVRE SAĞLIĞI

“Güzel Kıyı Çevre Gönüllüler olarak, güzel bir temizlik projesi oluşturduk. Sahil boyunda çöp toplayarak çevre kirliliğine dikkat çekmeyi hedefledik. Vatandaşlarımızın çevre sağlığına olan duyarlılıklarını daha da arttırmamız ve bunu hayatımızın her alanına yansıtmamız gerekiyor. Bizler bağlı bulunduğumuz belediyeyi şikayet etmek amaçlı değil, tamamen belediyeye yardımcı olmak, yaşadığımız yerin daha güzel bir yer olması için yapılan bir girişim. Belediye her şeyi yapacak diye bir şey yok. İnsanlarımızın her zaman her konuda bir birlerine yardımcı olması gerektiğine inananlardanız.

EREĞLİ FARKLI

İzmit Körfez’inde doğal ve kültürel mirasın korunabildiği en güzel örnek Ereğli. Sahip olduğu eşsiz güzellikteki sahili nedeniyle Güzel Kıyı adı verilmiş ve bir dönem farklı kentlerden yazlıkçıların gözdesi olmuştu. Bugün Körfezde balıkçılığı sürdürebilen tek yer olması, balıkçılık kültürü açısından da Ereğli’nin ne kadar farklı bir yerde olduğunu göstermektedir.

KIYI TEMİZLİĞİ

Ereğli’nin doğal ve kültürel değerlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda hepimize görev düşüyor. Güzel Kıyı Çevre Gönüllüleri olarak Karaağaç mevkiinde ‘kıyı temizliği’ gerçekleştirdik. Düzenlenen bu etkinlikte amacın vatandaşların çevre kirliliğine olan duyarlılığını arttırmaktır.”

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