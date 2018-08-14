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Bugün 12:56 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 12:58 TSİ )

KO-MEK’te kurban kesim kursu verildi

KO-MEK, Kurban Bayramı öncesinde, Kurban Kesim Elemanlık Kursu açtı.

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Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen kurs sayesinde, kurban bayramlarında yaşanan olası kazaların önüne geçilmiş olacak. Vatandaşlar, bunun yanı sıra, İslami kurallara uygun olarak kendi kurbanını kesme olanağına sahip olacak. Kurban Kesim Elemanlık Kursu’nun teorik eğitimleri Tepeköy KO-MEK Kurs Merkezi’nde, pratik eğitimleri ise Büyükşehir Belediyesi’nin Solaklar’daki yeni ve modern Mezbahasında gerçekleştirildi.

40 SAATLİK EĞİTİMDEN GEÇTİLER

Vatandaşlardan gelen talep üzerine açılan kursa ilgi yoğun oldu. Kurs kapsamında vatandaşlara 40 saatlik kurban kesim eğitimi verildi. Pratik ve teorik olarak gerçekleştirilen eğitim kapsamında kursiyerlere, kurbanlık hayvan seçimi, yaş tayini, kesim öncesi, sonrası ve kesim sırasında yapılması gerekenler ile, kurban kesimi sırasında dikkat edilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği konuları anlatıldı. Kursu başarı ile tamamlayanlara KO-MEK sertifikası verildi.

Bugün 12:56 TSİ - Eğitim

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