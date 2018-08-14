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İzmit gezileri devam ediyor

İzmit Belediyesi vatandaşlara İzmit’in tarihini göstermeye devam ediyor.

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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen TURİZMİT programı kapsamında özel giydirilmiş otobüslerle rehber eşlinde düzenlenen turlar vatandaşları şehrin tarihiyle buluşturuluyor.   Tur programları kapsamında Cedit Mahallesi Emekli evi üyelerine tarih dolu unutulmaz bir gün yaşatıldı.

TARİHİ ÖĞRENDİLER

Cumhuriyet Çocuk Parkından başlayan program kapsamında Çınarlı Mevki, Saray Kalıntıları, Amfi Tiyatro, Kara Burç, Orhan Cami, Süleyman Paşa Hamamı, Akçakoca Dere Cami, Akçakoca Osmanlı Meydanı, Sırrı Paşa Konağı, Yeşil Konak, Yumartacı Mescidi, Kapanca Sokak, Zeliha Kadın Çeşmesi, Mustafa Türk Sanat Galerisi, Butik Otel, Basın Müzesi, Saat Kulesi ve Kültür Tepesi 2. Etap ile turunun tamamlayan emeklilere daha sonra çay ve simit ikramı yapıldı. Tura katılmak isteyen vatandaşların İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yapabileceklerini kaydettiler.

Bugün 12:57 TSİ - Spor

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