İzmit gezileri devam ediyor

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen TURİZMİT programı kapsamında özel giydirilmiş otobüslerle rehber eşlinde düzenlenen turlar vatandaşları şehrin tarihiyle buluşturuluyor. Tur programları kapsamında Cedit Mahallesi Emekli evi üyelerine tarih dolu unutulmaz bir gün yaşatıldı.
TARİHİ ÖĞRENDİLER
Cumhuriyet Çocuk Parkından başlayan program kapsamında Çınarlı Mevki, Saray Kalıntıları, Amfi Tiyatro, Kara Burç, Orhan Cami, Süleyman Paşa Hamamı, Akçakoca Dere Cami, Akçakoca Osmanlı Meydanı, Sırrı Paşa Konağı, Yeşil Konak, Yumartacı Mescidi, Kapanca Sokak, Zeliha Kadın Çeşmesi, Mustafa Türk Sanat Galerisi, Butik Otel, Basın Müzesi, Saat Kulesi ve Kültür Tepesi 2. Etap ile turunun tamamlayan emeklilere daha sonra çay ve simit ikramı yapıldı. Tura katılmak isteyen vatandaşların İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yapabileceklerini kaydettiler.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz