İzmit’te elektronik atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Cep telefonundan kablolara, bilgisayarlardan beyaz eşyalara kadar her türlü elektronik atıklar, hane ve işyerlerinden ücretsiz olarak alınıyor. Kullanım ömrünü tamamlayan bu tür atıkların içerdiği ağır metal ve atık gazlar sebebiyle insan sağlığını tehdit ettiğini belirten belediyenin çevre koruma ve kontrol müdürlüğü yetkilileri “ vatandaşlarımız için bir tehdit olan bu atıklarımızın toplanması için biz İzmit Belediyesi olarak yoğun mesai harcıyoruz.

318 00 77 NUMARALI HAT

Vatandaşlarımız, kullanım ömrünü tamamlayan her türlü elektrikli ve elektronik atık için 318 00 77 nolu telefonu arayarak kayıt bırakabilirler, ekiplerimiz tarafından bu atıklar en kısa sürede alınmaktadır. Belediyemiz tarafından toplanan bu atıklar zararsız hale getirilerek geri dönüşme kazandırılıyor” şeklinde konuştular. Son bir hafta da yaklaşık bin kg elektronik atık toplandığını belirten yetkililer, 2018 yılı itibari ile toplanan atık miktarının 20 bin kg olduğunu kaydettiler.