İMKON’dan ekonomik spekülasyonlara karşı çok sert çıkış geldi: ABD’ye boyun eğmeyeceğiz

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı olan Faruk Mamik’in de yönetim kurulunda yer aldığı İnşaat Müheahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, yaptığı yazılı bir açıklama ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ekonomideki Hedef Politikalarına destek vereceklerini açıkladı. Tellioğlu, yaptığı açıklamasında “Elindeki dövizini bozdur ülkenin geleceğine sahip çık” çağrısı yaptı.

“İMKON OLARAK EKONOMİ POLİTİKALARINI DESTEKLİYORUZ”

ABD Başkanı Trump’ın papaz Brunson’un tutukluluğunu gerekçe göstererek, Türkiye ekonomisine yaptırım uygulama kararı almasıyla dövizdeki ani kur artışı ekonomimizde geçici spekülasyonlara sebep olduğuna açıklamasında yer veren Tellioğlu, “Ancak ülkemizin güçlü ve dinamik ekonomisi ile milli duruşumuz, söz konusu saldırıların üstesinden gelecektir. Hazine Ve Maliye Bakanı’nın açıkladığı hedef ekonomi politikalarına İMKON olarak tam destek veriyoruz” dedi.

“MİLLETİMİZİ ÖRNEK ALACAĞIZ”

Tüm üyelerine ellerindeki dövizi bozdurmaları çağrısı yapan Tellioğlu, “Müteahhitlerimiz, milletimizden kazandıklarını yine milletimizin istiklali ve istikbali için harcamaktan kaçınmayacaktır. İş dünyası ve bizler; 15 Temmuz’da tankların önüne yatan aziz milletimizi örnek almalı ve dolar kuruna ‘dur’ demeliyiz. İş dünyası olarak; tam bağımsız Türkiye ve 2023, 2051 ve 2071 hedeflerimize sıkı sıkıya bağlı kalmalıyız” diye konuştu.

“ÜLKE EKONOMİMİZ BOYUN EĞMEYECEK”

İnşaat sektörü olarak, ülke ekonomisinin direnç kazanması adına gereken fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını da belirten Tellioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Duyurulan yeni ekonomi modelini destekliyoruz. Bütün bu söylemlerin başarıyla uygulanmasının yolu reel sektörün gerçek temsilcisi olan sivil toplum örgütlerinin sesine güçlü bir şekilde kulak vermesi ile mümkün olacaktır. Vatanımızı ve ülke ekonomimizi ABD emperyalizmine boyun eğdirmeyeceğiz.”

İMKON’DAN MÜTEAHHİTLERE ÇAĞRI

İtidalli bir şekilde hareket etmeli, yeni yol haritasını birlikte belirlemeliyiz.

Mevcut inşaatlarımızda ihtiyaç ve öncelik analizi yaparak, yeni çalışma takvimi oluşturmalıyız.

İnşaatlarımızda kullandığımız malzemeleri mümkün olduğunca yerli ürün tercih etmeliyiz.

Yabancılara ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik konut projeleri geliştirmeliyiz.

Konut satış kampanyalarımızı kesinlikle TL cinsinden yapmalıyız.

Aşırı değer kazanan döviz ve altından kazanım elde eden vatandaşlarımıza yönelik kampanyalar düzenleyerek, ellerindeki döviz ve altınların iç piyasaya tekrar girmesine katkı sağlamalıyız.

Haksız ve usulsüz rekabetten uzak durmalıyız.

Meslektaşlarımızdan yurtiçi ve yurtdışında iş yapanların dışarıdaki ve içerdeki döviz cinsinden olan paralarını ivedilikle TL’ye çevirmeliyiz.

Gereksiz, hantal ve uzun vadeli inşaat yatırımlarından uzak durmalı, kaynakların daha ekonomik ve verimli kullanmalıyız.

Dalgalı kur artışı paniği ile fiyatların fırsatçılık yapılarak artırılmamalıyız.

DEVLETTEN BEKLENTİLER

Müteahhitlik Hizmet Kanunu çıkartılarak, sektörün çürükleri ayıklanmalı sektörün belli bir disiplin içersinde daha dinamik çalışması sağlanmalıdır.

İnşaat sektörünün içerideki tıkanıklığı gidermek ve ülkemize döviz kazandırmasını sağlamak için daha etkin bir şekilde sektörün yurtdışı faaliyetleri desteklenmelidir.

Yabancıların konut alımını artırmak için; yabancılara oturma izni olan 1 milyon dolar olan alım sınırının İspanya ve bazı AB ülkelerinde olduğu gibi 300 bin dolar sınırına çekilerek yıllık 5 milyar dolar olan yabancı alım payı 10-15 milyar USD dolara çıkartılması teşvik edilmelidir.

İthal girdisi az, büyük oranda yerli üretim olan demir ve çimento fiyatlarını dış manipülasyondan kurtarıp, yerli tüketici inşaat sektörüne daha uygun fiyat aralığına satışı sağlanmalıdır.

Kamu müteahhitlerine 2017 fiyat farkları bir kararname ile bir an önce verilmelidir.

Aşırı kur artışından dolayı ithal ürüne dayalı aciliyeti ve önceliği olmayan inşaat yatırımlarının bir süreliğine ertelenmelidir.

İhalelerin adilliği ve şeffaflığı tam olarak sağlanarak, inşaat sektöründe iş ve pazar payı adilce paylaştırılmalıdır.

Sıfır konut satışlarından tapu harçları sıfırlanarak, biriken konut stoğu eritilmelidir.

Çin, Kore, ABD ve İtalya’nın kendi müteahhitlerini yurtdışında desteklediği gibi Türk inşaat sektörünün aynı şekilde desteklemelidir.

İnşaat sektörünü ilgilendiren bütün bu maddelerin sektörün statükoları ile değil; sektörün bizzat kendisi ve geniş sektör temsilcileri ile birlikte kurgulanarak uygulanmalıdır.