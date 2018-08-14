İhracat artışı, ithalattan fazla

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile Kocaeli’nin dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kocaeli gümrüklerinden edinilen bilgileri kamuoyu ile paylaşan oda başkanı Zeytinoğlu, ilimizden yapılan ihracatın 2 milyar 508 milyon dolar, ithalatın ise 4 milyar 72 milyon dolar seviyesinde gerçekleştirdiğini dile getirdi. Geçen yılın temmuz ayına göre Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracat yüzde 24, ithalat ise yüzde 2.4 oranında arttı.

ÖNCÜ SEKTÖR OTOMOTİV

Kocaeli olarak en yüksek temmuz ayı ihracat rakamına ulaştıklarını kaydeden Zeytinoğlu, “Yılın başından bu yana baktığımızda ihracat artış oranı yüzde 24 ile en yüksek seviyeye geldi. Temmuzda ülkemiz ihracatının yüzde 17.8’i ilimizden gerçekleşti. Kocaeli’nin ihracat artışında otomotiv sektöründeki yüzde 20, kimya sektöründeki yüzde 24, demir sektöründeki yüzde 31, elektrik ve elektronik sektörlerindeki yüzde 27’lik artışların etkisi olduğunu görüyoruz. İhracatımızdaki bu performansın süreklilik kazanmasını arzu ediyoruz” dedi.

“İHRACAT, İTHALATTAN FAZLA”

İhracat artış hızının ithalat artış hızının önüne geçtiğini belirten Zeytinoğlu, “Son iki aydır ihracat artış hızı ithalatın üzerinde. Temmuzda makas biraz daha açıldı. İthalat artış hızındaki bu yavaşlama döviz kurlarındaki artıştan kaynaklanıyor. Ocak-temmuz döneminde ihracatımız yüzde 18.1, ithalatımız yüzde 22.3 arttı. Aynı dönemde Türkiye dış ticaretinin yüzde 19.8’ini karşılayan ilimiz, tek başına ülke ihracatının yüzde 17.1’ini ve ithalatının ise yüzde 21.7’sini karşıladı” diye konuştu.