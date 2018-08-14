Ayaz’dan ikinci el için önemli uyarılar

İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken birçok unsur vardır. Aksi takdirde sorunlarla karşılaşabilir, aracı gerçek piyasa değerinin çok daha üstüne satın alabilir veya aldığınız araçtan memnun kalmayabilir ve zarar edebilirsiniz. Toyota Plaza Kocaeli Kaya 2. El Birim Yöneticisi Oğuz Ayaz, araç satın alırken zor durumda kalmamanız ve iyi bir tercih yapabilmeniz için bütün detayları anlattı.

“GÜVENCE ÇOK ÖNEMLİ”

2. el araç alımında birinci kriterin güvence olduğunu ifade eden Ayaz, “Bizim en büyük güvencemiz Kocaeli Kaya markasıdır. Kocaeli Kaya marka imajı olarak kurumsal bir yapı, sektöre yön veren firmalardan birisidir. Duruşumuz, kurumsal kimliğimiz, çalışma şeklimiz ve iş yapma alışkanlığımız bizi diğer firmalardan ayıran bir özelliktir” ifadelerini kullandı.

“DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini de anlatan Ayaz, “Yeni dönemde plaka üzerinden aracın bilgilerine ulaşabiliyorsunuz, hasar kayıt bilgileri çıkartılabiliyor. Bu yeterli değil. Mutlaka araç uzman bir kişiye gösterilmeli. Sektördeki bu hassasiyeti göz önüne alarak Türkiye’nin ilk profesyonel oto ekpertiz servisi olan Oto Rapor’un Kocaeli bayisi olduk. Böyle bir kuruluştan garantili bir expertiz almak kesin çözüm yoludur. 50 bin liralık araç için belki 500 liralık ekspertiz yaptıracaksınız, ama ilerde daha büyük problem ve pişmanlıkların önüne geçmiş olacaksınız” dedi.

“ARAÇ GERİ ALINABİLİYOR”

Otomobil ile ilgili bir sorun yaşanması durumunda yardımcı olduklarını da belirten Ayaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Biz X-Change by Toyota adı altında tüm markalara yönelik satış yapıyoruz. Ürün gamımızda çoğu zaman Toyota bulunuyor olsa da markası ne olursa olsun, her marka aracı alıyoruz ve satıyoruz. Zaten birçok aracımızda kendi üretici garantisi var. Onun haricinde de bir problemle karşılaşıldığında bizden geçmişe dönük araç desteği verilebilir. Gerektiğinde aracı geri alıp yeni bir araç satışı yapabiliriz.”