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Bugün 13:19 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:20 TSİ )

MÜSİAD, yeni modeli destekliyor

MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Nihat Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni ekonomik modeli desteklediklerini dile getirdi.

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Son dönemde ülkemizin maruz kaldığı ekonomik saldırıları en ağır şekilde kınadıklarını dile getiren Yıldırım, milli ekonomi modelimizi hedef alan bu tür saldırılara karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetiminin arkasında olduklarını ifade etti.

“GÖREVE HAZIRIZ!”

Yıldırım açıklamasında, “Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen halkımız, alt edilemeyeceğini bir kez daha dünyaya gösterecektir. Bu hususta devletimize ve halkımıza güvenimiz tamdır. MÜSİAD, bu mücadelede üzerine düşen her ne varsa yapmaya hazırdır” dedi.

Bugün 13:19 TSİ - Ekonomi

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