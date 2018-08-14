MÜSİAD, yeni modeli destekliyor

Son dönemde ülkemizin maruz kaldığı ekonomik saldırıları en ağır şekilde kınadıklarını dile getiren Yıldırım, milli ekonomi modelimizi hedef alan bu tür saldırılara karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetiminin arkasında olduklarını ifade etti.

“GÖREVE HAZIRIZ!”

Yıldırım açıklamasında, “Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen halkımız, alt edilemeyeceğini bir kez daha dünyaya gösterecektir. Bu hususta devletimize ve halkımıza güvenimiz tamdır. MÜSİAD, bu mücadelede üzerine düşen her ne varsa yapmaya hazırdır” dedi.