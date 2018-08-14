Konu hakkında çok önemli ifadeler kullanan ve yaşanan ekonomik gündemi kısaca değerlendiren Ateş, “Bankalar sağlamdır, yeter ki piyasadaki esnaf, özellikle KOBİ'ler birbirine krediyi kesmesin. Bütün kurumlar birbirine güvensin. Eskiden olan ile şimdi olan arasında bir fark yok. Spekülatif atakların önünü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) kesti” dedi.
Bugün 13:19 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:21 TSİ )
DenizBank'tan çok önemli açıklama!
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Herkesin parası ve mevduatı tüm bankacılık sisteminde ve emniyette” dedi.
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Bugün 13:19 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz