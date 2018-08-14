DenizBank'tan çok önemli açıklama!

Konu hakkında çok önemli ifadeler kullanan ve yaşanan ekonomik gündemi kısaca değerlendiren Ateş, “Bankalar sağlamdır, yeter ki piyasadaki esnaf, özellikle KOBİ'ler birbirine krediyi kesmesin. Bütün kurumlar birbirine güvensin. Eskiden olan ile şimdi olan arasında bir fark yok. Spekülatif atakların önünü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) kesti” dedi.