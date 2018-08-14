Merkez Bankası’ndan YENİ DEĞİŞİKLİK

Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirilmişti. Yabancı para diğer yükümlülükler için belirlenen vadelerde zorunlu karşılık oranları da 400 baz puan indirilmişti. Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanının yüzde 8'e çıkarılmıştı.