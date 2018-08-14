Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirilmişti. Yabancı para diğer yükümlülükler için belirlenen vadelerde zorunlu karşılık oranları da 400 baz puan indirilmişti. Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanının yüzde 8'e çıkarılmıştı.
Bugün 13:20 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:21 TSİ )
Merkez Bankası’ndan YENİ DEĞİŞİKLİK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) zorunlu karşılık oranlarında yaptığı değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Bugün 13:20 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz