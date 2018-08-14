Açıklamasında “Sanayicimize 1.2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuk” diyen Varank, “Bu sene açılacak tüm TEYDEB çağrıları aracılığıyla hayata geçirilecek projelere üç yılda 1.2 milyar lira kullandıracağız. TEYDEB 2.0 kapsamında cari açığı azaltacak veya katma değeri yüksek ürün, süreç ve teknoloji geliştirme projelerini destekleyeceğiz” dedi.
Bugün 13:20 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:23 TSİ )
Sanayicilere dev destek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilere yönelik yeni bir destek paketinin daha uygulamaya aldıklarını belirtti.
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Bugün 13:20 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz