Sanayicilere dev destek

Açıklamasında “Sanayicimize 1.2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuk” diyen Varank, “Bu sene açılacak tüm TEYDEB çağrıları aracılığıyla hayata geçirilecek projelere üç yılda 1.2 milyar lira kullandıracağız. TEYDEB 2.0 kapsamında cari açığı azaltacak veya katma değeri yüksek ürün, süreç ve teknoloji geliştirme projelerini destekleyeceğiz” dedi.