Muhtarlar geziye gitmiyor!

İzmit Belediyesi’nin muhtarlar ve İzmit Belediyesi meclis üyeleri için planladığı Balkan gezisi, ülkemizdeki ekonomik krizden dolayı yılan hikayesine döndü. Kocaeli Muhtarlar Derneği’nden beş mahalle muhtarı ülke ekonomisine katkı sağlamak, krize sessiz kalmamak amacıyla geziye katılmaktan vazgeçme kararı aldı. Balkan bölgesindeki dört ülkeyi kapsayan geziye katılmama kararı alan muhtarlar, programın krizden sonra ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti.
DOLARLARIMIZ YOK
Geziye katılmak vazgeçen muhtarlar adına konuşan Kocaeli Muhtar Derneği Başkanı Yenimahalle Muhtarı Tuncay Aşkın, Başkan Nevzat Doğan’a bir tepkileri olmadığını belirterek, “Gezi kararı aylar önce alınmıştı. Belediye başkanımız bir söz verdi ve sözünün arkasında duruyor. MHP milletvekilleri birer maaş ikramiyelerini devlete bağışladı. Bizim dolarlarımız yok. Biz de ülkemize, belediyemize katkı anlamında geziye katılmama kararı aldık. Paramızın ükede kalmasını sağlayarak katkıda bulunmaya çalışıyoruz” dedi.
ZEHİR ZIKKIM OLSUN
Sosyal medyada da bir tepki oluştuğunu sözlerine ekleyen Aşkın, “Vatandaşlarımız sosyal medyadan, ‘Hakkımızı helal etmiyoruz. Zehir zıkkım olsun’ türünden paylaşımlar yaptı. Bu da işin tuzu biberi oldu. Devletimize ekonomik krizde geziye gitmemekle katkı sağlamış oluyoruz. Seçmenimizin bize zehir ettiği bir geziye katılmak doğru bir hareket değil. Gitmek isteyen muhtarlarımıza saygı duyuyoruz. Hiçbirisine bir lafımız yoktur” ifadelerini kullandı.
Geziye katılmama kararı alan muhtarlar:
Yenimahalle Muhtarı Tuncay Aşkın,Veli Ahmet Mahalle Muhtarı Kadir Kızıl, Şirintepe Muhtarı Nilgün Düzen, Topçular Mahalle Muhtarı Nazhanım Yazar, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Mustafa Yaman.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz