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Gölcük’te uyuşturucu kullanımı çok arttı

Bölgelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Değirmendere Yalı Mahallesi Muhtarı Nuran Zaim, “İlçemizdeki uyuşturucu kullanımı çok arttı. Son olarak 19 yaşındaki bir genç ölü bulundu. Bu konuda ailelere büyük görevler düşüyor” dedi.

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Gölcük’e bağlı Değirmendere Yalı Mahallesi Muhtarı Nuran Zaim, bölgesindeki hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda gündemden düşmeyen sivrisinek konusunda çalışmalarına devam eden Muhtar Zaim, mahallelerindeki eksikleri de bölge halkının desteği ile atlatacaklarına inandığını belirtti.

MAHALLE İLAÇLANDI

Sivrisinek sıkıntısının tüm kentte etkili olduğunu kaydeden Muhtar Zaim, “Mahallemize yapılan ilaçlama konusunda belediye ile görüştük ve tarihi öne aldık. Vatandaş görmese de bütün bölge olduğu gibi ilaçlandı. Ay sonuna kadar bir seans daha geçilecek. Bu konuda halkımızın daha duyarlı olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

SİNEK UYARILARI YAPTI!

Sineklerin üremesi konusunda bir de uyarıda bulunan Zaim, “Bu sinekler özellikle bahçelerde bulunan bidonlarda biriken sularda ve buna benzer su birikintisi olan yerlerde daha kolay üredikleri için bu konuda dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca çöp konteynırlarına atılan çöplerden sonra kapaklar kapatılmalı” dedi.

UYUŞTURUCU KULLANIMI

Gölcük’te son olarak 19 yaşındaki bir gencin ölü bulunmasının uyuşturucu madde kullanımının ulaştığı boyutu gösterdiğini dile getiren Muhtar Nuran Zaim, şöyle konuştu: “Uyuşturucu kullanıldığı ve kavgaların çok olması sebebiyle şikayet aldığımız bölgeye güvenlik kamerası takılmasını istemiştik. Yaşanan son olaydan sonra bunun gerekliliğini bir kez daha gördük. Gölcük’te madde bağımlılığı artmış durumda. Aileler bu konuda duyarlı olmalı, çocuklarının arkadaş çevrelerini ve gittikleri yerleri iyi araştırmalılar.”

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