Gölcüklü siyasiler tek ses verdi!

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasi parti genel başkanları gelinen süreçte birlik ve beraberlik vurgusu yapıyor. Siyasi partilerin Gölcük ilçe başkanları da yaptıkları açıklamada aynı birlikteliğe dikkat çektiler.

ÜRETİM EKONOMİSİ

Ancak muhalefetten yükselen tepkide ise hükümetten yaşanan olaylara karşı neden önlem almadığı soruldu, ayrıca bundan sonraki süreç için mutlaka radikal önlemler alınmasına dikkat çekildi. Yaşanan ekonomik sıkıntı ile ilgili siyasiler, üretim ekonomisine geçiş ile ilgili hamleler beklediklerini açık şekilde dile getirdiler.

AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp: Yapılan bu saldırıları milletçe atlatacağız

“Ülkemiz ekonomik olarak dizayn edilmeye çalışılıyor. Bugün Türkiye, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra en zorlu mücadeleyi vermektedir. ABD’nin ve emperyalist güçlerin hesaba katmadığı durum; Türk milletinin ne kadar güçlü olduğudur. Ülkemiz bu süreci aziz milletimizin devletine verdiği destek ile rahatça atlatacaktır. Milletimizin gönlü rahat olsun, bu süreci hep birlikte aşacağız. Gün birlik olmak günüdür.”

CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri: Bu durumdan siyasi çıkar sağlamak ihanettir

“Döviz piyasalarında yaşananlar üzüntü verdiği kadar kaygı verici de. Emperyalist güçlerin saldırılarının etkisi var, fakat buna imkan veren de AKP hükümetinin yürüttüğü ekonomik politikalardır. Harcamaların, gereksiz israfın yanlışlıklarını göz ardı edemeyiz. Merkez Bankası’nın özerk bir yapısı var. O ülkenin döviz ve altın rezervlerini kontrol ettiği gibi faiz politikalarını da beraberinde yürütür. Siz bu kuruma sürekli müdahale ederseniz o kurumunda inisiyatif alma imkanı kalmaz.”

“KONSENSÜS SAĞLANMALI”

“Ürettiğimizden fazla tüketirsek, sattığımızdan fazlasını alırsak bütçede açık verirsiniz. Fakat bu zor durumda siyasi bir kazanç çıkarmak vatana ihanet olur. Mesele ulusal bir mesele haline gelmiştir. Hep birlikte bu borç ve faiz sarmallığından nasıl çıkacağımızı değerlendirmeli, milli bir mesele olarak tüm siyasi partilerle konsensüs sağlamalı ve ülkemizi bu girdaptan çıkarmak için çalışmalıyız. İsrafı önlemeli, tarım ve sanayideki üretim teşviklerini artırmalı, demokratik hak ve özgürlüklerin olduğu bir yönetim anlayışını ortaya koymalıyız.”

“ANNEM BİLE HAZIR”

“Annem bana ‘Oğlum bu ülke borçtan kurtulacaksa bir veya iki maaşımı vermeye razıyım, ama tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözetmeleri kaydıyla. Çünkü devletin parasında ülkede yaşayan her vatandaşın hakkı vardı’ dedi. İktidarın herkesi kucaklayıp temel hak ve özgürlükler açısından güven verir ve tüm siyasi partilerin desteğini almayı öngörürse hep birlikte bu zorlukları aşacağımıza yürekten inanıyorum.”

MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır: Ekonomik saldırılar 15 Temmuz’un devamıdır

“Ülkemizde 15 Temmuz’un devamı yaşanıyor. Emperyalist güçler ülkemizi ekonomiyle tehdit edip, istediklerini yaptıracaklarını zannediyorlar. Fakat, Türkiye artık güçlü bir ülke. Kimse ülkemize diz çökertemez. Türkiye milletiyle, devletiyle bu sorunları aşacak kapasiteye sahiptir. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi kaybetmeyelim. Döviz kurları elbette düşecek. MHP her zaman devletin yanında olan bir partidir.”

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı: Su uyur, düşman uyumaz

Türkiye üzerinde dış güçlerin baskısının olduğunun farkındayız. Üzüldüğümüz tek nokta, ‘Su uyur düşman uyumaz’ mantığı ile devlet olarak gerekli önlem alınmalıydı. 16 yıldır ülkeyi yönetenler; devletin öz varlıklarını satarak, israfı engellemeyerek, devletin hazinesini yandaşa peşkeş çekerek dış güçlerin oyunlarına karşı zemin hazırlanmıştır. Ülkemiz bugün zor günlerden geçerken, İYİ Parti olarak, konu dış müdahale olduğu anda devletimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz.”

“ELEŞTİRİ SEBEBİMİZ…”

“Bizler eleştiri yaparken, neden bu hale geldiğimizin sorusunun da cevabını bulmak istiyoruz. Fakat yaptığımız eleştiriler sonrasında bizim Amerika’nın yanında yer aldığımızı söyleyenler şunu iyi bilsin ki; tepkimizi ülkemizin, devletimizin geleceği için gösteriyoruz. Bu eleştirileri Amerika ile bağdaşlaştırmak çok yanlış bir düşünce olur. Bir kez daha bu zor günlerde devletimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.”

Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanı Yaşar Yıldız: ABD’nin istediği Sevr’i geri getirmek

“Ekonomik sürecin neden böyle bir sonuç ortaya çıkardığı çok açık şekilde ortada. Gavur gavurluğunu yapıyor. İsrail ve ABD, Sevr’i yeniden geri getirmeye çalışıyor. Atatürk ve Erbakan hocamızın açtığı fabrikalar kapatıldı, özelleştirildi, satıldı. Tarım yok edildi, sanayi bitirildi. Ahlaksızlık üst noktalara ulaştı. Böyle olunca da duvara toslamış olduk. Türk milleti bu süreci inşallah birliktelikle atlatacaktır.”