Demirci muhtarlarla buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, yerel buluşmalar adı altında 9 mahallenin muhtarı ile istişare toplantısında bir araya geldi. Belediye sosyal tesislerinde düzenlenen kahvaltı sonrasında muhtarlarla yatırımlar ve mahalleler hakkında fikir alışverişinde bulunan Demirci, her bir mahalle hakkında ilgili muhtar ile istişarelerde bulundu.

“ORTAK AKIL ÖNEMLİ”

İlçenin eksikliklerini tamamlayacak bir yatırım planı oluşturduktan sonra bu planı 4 yılı aşkın bir sürede sistemli bir şekilde uyguladıklarını belirten Demirci, tüm mahallelerde yatırım yaptıklarını söyledi. Çayırova’nın 9 mahallesi ile gelişen bir ilçe olduğunu aktaran Demirci, altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan çevreye, eğitimden sosyo-kültürel hizmetlere kadar yapılan çalışmalara da değindi. Çayırova’yı inşa ederken ortak akılla ilerlemeyi önemli bulduklarını söyleyen Demirci, bu çerçevede muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarını vurguladı.

“PROJELERİMİZ SÜRÜYOR”

Muhtarların ilettiği talepler hakkında da notlar tutan belediye başkanı Şevki Demirci, “İlçemizde 9 mahallemiz var. Bu mahallelerimizin tamamında hizmet ürettik, yatırım yaptık. Eksik olan ne varsa tamamlamak için çalıştık. Projelerimiz ve mahallelerimizi güzelleştirecek çalışmalarımız ise aralıksız sürüyor” dedi.