Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren çiçeği burnunda BAL temsilcimiz Kartepe Büyük Derbentspor, önceki gün, 1.Lig takımı Altay’da stoper oynayan Mümin Köse’yi kadrosuna dahil etti. Dün takımla çalışmalara başlayan Mümin’in iyi kumaş olduğunu söyleyen teknik sorumlu Ali Gürdal, bu futbolcuyu özellikle istedi.
Bugün 14:05 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:06 TSİ )
Büyük Derbent'e Altay’dan yeni transfer
Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren çiçeği burnunda BAL temsilcimiz Kartepe Büyük Derbentspor, önceki gün, 1.Lig takımı Altay’da stoper oynayan Mümin Köse’yi kadrosuna dahil etti.
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Bugün 14:05 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz