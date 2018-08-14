Büyük Derbent'e Altay’dan yeni transfer

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren çiçeği burnunda BAL temsilcimiz Kartepe Büyük Derbentspor, önceki gün, 1.Lig takımı Altay’da stoper oynayan Mümin Köse’yi kadrosuna dahil etti. Dün takımla çalışmalara başlayan Mümin’in iyi kumaş olduğunu söyleyen teknik sorumlu Ali Gürdal, bu futbolcuyu özellikle istedi.