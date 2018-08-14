Amatör Bölgesel Lig (BAL)’de ilk kez mücadele edecek olan temsilcimiz Kartepe Büyük Derbenspor, yeni sezon hazırlıkları ilk etap kamp çalışmalarını, Acısu Stadı’nda sürdürüyor. Bayramda ise kampa girilecek. Bir yandan hazırlık maçları yapan Kırmızı Beyazlılar, ilk hazırlık maçını geçen pazar günü Acısu’da, İstanbul Bulvar Kartalspor ile yaptı. Bu maçı 3-2 kazanan ekibimiz, bugün ikinci hazırlık maçını deplasmanda, kendisi gibi BAL’da mücadele edecek olan Zonguldak Devrekspor ile yapacak. Karşılaşma Devrek Stadı’nda oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak. Kartepe Büyük Derbentspor, 3’üncü hazırlık maçını cumartesi günü Yalova’da Yalova Kadıköy ile oynayacak. Bu maç da saat 17.00’de başlayacak.
Bugün 14:06 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:07 TSİ )
Zonguldak Devrek - Derbentspor (17.00)
Amatör Bölgesel Lig (BAL)’de ilk kez mücadele edecek olan temsilcimiz Kartepe Büyük Derbenspor, yeni sezon hazırlıkları ilk etap kamp çalışmalarını, Acısu Stadı’nda sürdürüyor. Bayramda ise kampa girilecek.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:06 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz