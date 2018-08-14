Zonguldak Devrek - Derbentspor (17.00)

Amatör Bölgesel Lig (BAL)’de ilk kez mücadele edecek olan temsilcimiz Kartepe Büyük Derbenspor, yeni sezon hazırlıkları ilk etap kamp çalışmalarını, Acısu Stadı’nda sürdürüyor. Bayramda ise kampa girilecek. Bir yandan hazırlık maçları yapan Kırmızı Beyazlılar, ilk hazırlık maçını geçen pazar günü Acısu’da, İstanbul Bulvar Kartalspor ile yaptı. Bu maçı 3-2 kazanan ekibimiz, bugün ikinci hazırlık maçını deplasmanda, kendisi gibi BAL’da mücadele edecek olan Zonguldak Devrekspor ile yapacak. Karşılaşma Devrek Stadı’nda oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak. Kartepe Büyük Derbentspor, 3’üncü hazırlık maçını cumartesi günü Yalova’da Yalova Kadıköy ile oynayacak. Bu maç da saat 17.00’de başlayacak.