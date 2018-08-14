Dolar yakarak protesto (!)

1 ABD dolarının 6.56 TL'ye karşılık geldiği bu günlerde olağanüstü kur dalgalanmaları ekonomimizi zor günlerden geçmesine neden oluyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin sert tutumuna karşılık elektronik ürünlerde boykot uygulama kararını açıklamıştı. Hükümet yetkilileri durumdan çıkma çarelerini ararken vatandaşlardan da ilginç protestolar gelmeye başladı. Ne kadar doğru bir protesto olduğunu tartışıla dursun Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde esnaflık yapan Zeki Ak isimli bir vatandaş elinde bulundurduğu bir doları yakarak ABD'yi protesto etti.

"ARTIK DOLAR TAŞIMAYACAĞIM"

Ak bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ak doları yaktığı anlarda "Türkiye senin paralarla diz çökmez. Tarihinde hiç kimseye diz çökmeyen Türkiye'ye sen de diz çöktüremezsin. Sen işine bak. Ben de senin dolarını yakıyorum. Artık dolar taşımayacağım. Buradan vatandaşlara da sesleniyorum dolar almasınlar. Şimdi Amerika kendi parası olan dolarla Türkiye'yi yıkmaya çalışıyor. ABD başkanının bilmediği bir şey var. Türkiye çok güçlü ve kuvvetli, yıkılmaz. Dolarlarınla yıkamazsın. Artık dolarlarını istemiyorum.Paranı yakacağım. Dolarlarına ihtiyacım yok. Bana Türk Lirası yeter. Yıllardır dünyaya verdiğin zulüm yeter artık.Türkiye Devleti bugüne dek hiç kimseye boyun eğmemiştir, eğmez de.Hiç kimse de boyun eğdiremez bize. Diz çöktüremez bizlere..Yakıyorum senin dolarını" dedi.