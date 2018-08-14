Buray, Kocaeli'de konser verecek

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Buray, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz konserde hayranlarıyla buluşacak. Sevilen sanatçı 15 Ağustos Çarşamba Saat 21.00’da Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde sahne alacak. Kocaeli Fuarı’nda hayranları ile muhteşem bir konserle bir araya gelecek Buray, sevilen şarkılarını sevenleri için söyleyecek.

POPÜLER ŞARKILARINI SÖYLEYECEK

Aşk Mı Lazım isimli şarkıyla çıkış yakalayan Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Buray, Sen sevdamısın, Kimsenin suçu yok, Sevdalar isimli popüler şarkılarını ve son albümü Sahiden ’den parçaları Kocaeli Fuarında hayranları için söyleyecek.