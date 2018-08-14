Onur Özlem Eriş'in organları hastaların yaşama umudu olacak

Cihan Hastanesi ortaklarından Diş Hekimi Dt. Onur Özlem Eriş (43) hayatını kaybetti. Ciğerlerine pıhtı atlası nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen Dt. Eriş’in cenazesi yarın (Çarşamba) kaldırılacak. Fevziye Camiinde düzenlenecek olan cenaze merasiminin zamanı netlik kazanmadı. Organlarının bağışlanacağı öğrenilen Eriş'in ölümü ailesi ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu. Bekar olan Eriş'in Cihan Hastanesi’nde başarılı bir diş hekimiydi.