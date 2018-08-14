Cihan Hastanesi ortaklarından Diş Hekimi Dt. Onur Özlem Eriş (43) hayatını kaybetti. Ciğerlerine pıhtı atlası nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen Dt. Eriş’in cenazesi yarın (Çarşamba) kaldırılacak. Fevziye Camiinde düzenlenecek olan cenaze merasiminin zamanı netlik kazanmadı. Organlarının bağışlanacağı öğrenilen Eriş'in ölümü ailesi ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu. Bekar olan Eriş'in Cihan Hastanesi’nde başarılı bir diş hekimiydi.
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Onur Özlem Eriş'in organları hastaların yaşama umudu olacak
Cihan Hastanesi ortaklarından Diş Hekimi Dt. Onur Özlem Eriş (43) hayatını kaybetti. Eriş'in organlarının bağışlanacağı bu yüzden cenaze vaktinin netlik kazanmadığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz