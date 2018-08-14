1 ABD dolarının 6.56 TL'ye karşılık geldiği bu günlerde olağanüstü kur dalgalanmaları ekonomimizi zor günlerden geçmesine neden oluyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin sert tutumuna karşılık elektronik ürünlerde boykot uygulama kararını açıklamıştı. Hükümet yetkilileri durumdan çıkma çarelerini ararken firmalarımızdan da devletimize destek kampanyaları uygulanıyor. Bu anlamda Kocaeli'de faaliyetini sürdüren Usteknik Doğalgaz satışlarının Türk Lirası üzerinden yaptığını dolar ve euronun iş yerlerinden geçerli olmayacğını hazırladığı afişle duyurdu. Firma yetkilileri, "Usteknik Mühendislik firması olarak, ülkemize yapılan ekonomik saldırıya karşı duruyoruz" dedi.
Bugün 14:53 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:27 TSİ )
Bu iş yerinde dolar ve euro geçersiz!
Kocaeli'nin önemli firmalarından olan Usteknik döviz kararını hazırladığı afiş ile duyurdu.
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Bugün 14:53 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz