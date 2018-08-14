Bu iş yerinde dolar ve euro geçersiz!

1 ABD dolarının 6.56 TL'ye karşılık geldiği bu günlerde olağanüstü kur dalgalanmaları ekonomimizi zor günlerden geçmesine neden oluyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin sert tutumuna karşılık elektronik ürünlerde boykot uygulama kararını açıklamıştı. Hükümet yetkilileri durumdan çıkma çarelerini ararken firmalarımızdan da devletimize destek kampanyaları uygulanıyor. Bu anlamda Kocaeli'de faaliyetini sürdüren Usteknik Doğalgaz satışlarının Türk Lirası üzerinden yaptığını dolar ve euronun iş yerlerinden geçerli olmayacğını hazırladığı afişle duyurdu. Firma yetkilileri, "Usteknik Mühendislik firması olarak, ülkemize yapılan ekonomik saldırıya karşı duruyoruz" dedi.