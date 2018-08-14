Kocaelispor: 0 Eyüpspor: 0

Kocaelispor 3. hazırlık maçında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma temsilcimizin kamp yaptığı Bolu'da oynanıyor. Maç, saat 16.00'da başladı.

Hakemler: Fatih Soyayrım, Murat Şam ve Selim Oruç

Kocaelispor'un ilk 11'i

Volkan, Kemal, Kadir Öge, Murat Başak, Mesut, Mert, Ali Keten, Sinan Pektemek, Hamza Mutlu, Sefa Narin ve Burak Süleyman.

DAKİKALAR:

0' Maç başladı!

İlk yarım saatte 3 gol pozisyonu yaşandı.

22 ve 24' Eyüpspor takıma kaleyi uzaktan yokladı. Çekilen iki şutta da kaleci Volkan topa hakim oldu.

26' Burak Süleyman, ceza sahası içerisinde topla buluştu. Topu yerden kaleye gönderdi. Top kale direğinin yarım metre kadar sağından auta çıktı.

43' Eyüpspor 43. dakikada gole çok yaklaştı. Mesut ters bir kafa vuruşuyla topu kendi kalesine doğru gönderdi. Eyüpspor’dan Kudret topu aldı ceza sahasına sokuldu ancak Mesut hatasını telafi etti ve son anda topa dokunarak topu kornere çıkardı.

45+' İlk yarı 0-0 sona erdi.

...

Maçtan kareler: