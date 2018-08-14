Yusuf  Eren Alyüz Beşiktaş’a gitti…

Yaklaşık 15 gündür Beşiktaş Kulübü’nün altyapı idmanlarına katılan genç yıldız adayı Yusuf Eren Alyüz, seçmeleri başarı ile geçerek, önümüzdeki sezon Siyah-Beyaz forma altında Akademi Ligleri’nde mücadele etmeye hak kazandı.
YUSUF EREN: HEDEFİM BEŞİKTAŞ A TAKIMI VE MİLLİ TAKIM…
2003 doğumlu süper yetenek,4 yıldır aralıksız olarak 41 FK Takımında oynuyor. Geçen sezon U-15 ve U-16 liglerinde attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının ön plana çıkan oyuncularından biri olan Yusuf Eren, hedefinin Beşiktaş A Takımı ve Milli forma olduğunu söyleyerek, çok çalışıp hak ettiği yerlere gelmek istediğini belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz