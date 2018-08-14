Yusuf  Eren Alyüz Beşiktaş’a gitti…

Yaklaşık 15 gündür Beşiktaş Kulübü’nün altyapı idmanlarına katılan genç yıldız adayı Yusuf Eren Alyüz, seçmeleri başarı ile geçerek, önümüzdeki sezon Siyah-Beyaz forma altında Akademi Ligleri’nde mücadele etmeye hak kazandı.

YUSUF EREN: HEDEFİM BEŞİKTAŞ A TAKIMI VE MİLLİ TAKIM…

2003 doğumlu süper yetenek,4 yıldır aralıksız olarak 41 FK Takımında oynuyor. Geçen sezon U-15 ve U-16 liglerinde attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının ön plana çıkan oyuncularından biri olan Yusuf Eren, hedefinin Beşiktaş A Takımı ve Milli forma olduğunu söyleyerek, çok çalışıp hak ettiği yerlere gelmek istediğini belirtti.