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Yusuf  Eren Alyüz Beşiktaş’a gitti…

İlimizin altyapılardaki başarılı kulüplerinden 41 FK Takımının yetenekli kanat oyuncusu Yusuf Eren Alyüz, Türkiye Şampiyonası finallerinde Süper Lig takımı Beşiktaş Kulübü Altyapı scout ekibi tarafından beğenilerek seçmelere davet edilmişti.

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Yaklaşık 15 gündür Beşiktaş Kulübü’nün altyapı idmanlarına katılan genç yıldız adayı Yusuf Eren Alyüz, seçmeleri başarı ile geçerek, önümüzdeki sezon Siyah-Beyaz forma altında Akademi Ligleri’nde mücadele etmeye hak kazandı.

YUSUF EREN: HEDEFİM BEŞİKTAŞ A TAKIMI VE MİLLİ TAKIM…

2003 doğumlu süper yetenek,4 yıldır aralıksız olarak 41 FK Takımında oynuyor. Geçen sezon U-15 ve U-16 liglerinde attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının ön plana çıkan oyuncularından biri olan Yusuf Eren, hedefinin Beşiktaş A Takımı ve Milli forma olduğunu söyleyerek, çok çalışıp hak ettiği yerlere gelmek istediğini belirtti.

Bugün 15:17 TSİ - Spor

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