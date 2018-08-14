THY ve Türk Telekom ABD'ye reklam vermeyecek

ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımları nedeniyle Türk şirketlerinin başlattığı "ABD'ye reklam verme" kampanyasına Türk Hava Yolları (THY) ve Türk Telekom da dahil oldu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "(#ABDyeReklamVerme) Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir." ifadelerini kullandı. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş de "Türk Telekom ailesi olarak biz de #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.