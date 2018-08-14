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Vali Aksoy Körfezli muhtarların sorunlarını dinledi

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Körfezli muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını dinledi.

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Vali Hüseyin Aksoy Körfez mahalle muhtarları ile Tütünçiftlik Kültür Merkezi Konferans Salonunda bir araya geldi. Muhtarların mahallelerinde ki sorunlarını ve önerilerini aktardığı toplantıya Vali Aksoy’un yanı sıra Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan Zanburkan, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar ve daire müdürleri katıldı.

En değer verdiğimiz alan eğitim

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Hüseyin Aksoy “Bugün 10’uncusunu düzenlediğimiz toplantımızla muhtarlarımız ile bir araya geliyoruz. Muhtar arkadaşlarımızın bizlere aktardıkları sorunları dinliyor ve ilgili kurum müdürlerimiz ile bu sorunları değerlendiriyoruz. Birçok alanda önemli çalışmalar yürütülüyor. Bizim en değer verdiğimiz alan eğitim alan. Özellikle okul çağında olup okula devam etmeyen öğrenci kalmasını istemiyoruz. Bu anlamda siz muhtarlarımızın bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz. Çeşitli nedenlerle okula gitmeyen öğrencilerin de takip edilerek okula devamlarının sağlanmasını istiyoruz” dedi.

Bizler için çok önemli

Aksoy “Okumaz- yazmaz sayımız azda olsa var. Bu nedenle mahallerinizde okumaz-yazma vatandaşlarımız varsa bizlerle paylaşın. Halk Eğitim faaliyetleri kapsamında daha fazla vatandaşımıza daha fazla kurslarımızla ulaşmak istiyoruz. Yeni kimlik değişimi noktasında vatandaşlarında nüfus müdürlüklerine yönlendirmeniz bizler için çok önemli. Bağımlılıkla mücadelede de sadece polis ve jandarmadan belirli çalışmalar yaparak sonuç almamız mümkün değil. Tüm mahallerimizde vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın duyarlı olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Aile hekimi istiyoruz

Aksoy’un ardından sorunlarını dile getiren Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Bayram Parlak “Mahallemizde aile hekimliği yok. Körfez’de aile hekimliğinde bulunmayan tek mahalle bizim mahallemiz. 20 bin civarın vatandaşın yaşadığı mahallemizde maalesef aile hekimliğimiz yok. Bize yer verileceği söylendi ama maalesef olmadı. Körfez Belediyemiz bu işin üstesinden gelebilecek güce sahiptir. Sizden bu isteğimizin yapılamasını istiyoruz” dedi.

Çok fazla başıboş hayvan var

İlimtepe Mahalle Muhtarı Kazım Elmas “ 1999 depremi sonrası kurulan en genç mahalleyiz. Mahallemin birçok eksiğimiz var. Lisemiz yok, ulaşımda sorunlarımız var. Temel ihtiyaçlarımızdan ziyade mahallemizde çok fazla başıboş hayvan var. Belediyemize bu sıkıntımızı anlatıyoruz ama bu başıboş hayvan sayısı azalmıyor her gün artıyor. Mahallemiz deprem sonrası hemen kurulduğu için alt yapı anlamında da büyük sorun yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Bugün 15:57 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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