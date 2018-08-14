Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 16:10 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:11 TSİ )

Turkcell’den yenilik

Modern teknoloji çağının temelini oluşturan robotik, kodlama ve elektronik alanlarında, yaratıcılığın sınırsız olduğu eğitimleri, eğlenceli bir oyuna çevirerek sunan Etkinbot Akıllı Böcek Robotik Eğitim Kiti’nin Arıkovanı’ndaki fonlaması devam ediyor

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, toplumumuzun geleceği olan çocukların teknolojilerin sadece kullanıcısı değil aynı zamanda geliştiricisi olmalarını sağlayacak girişimlere destek olmaya devam ediyor. Fonlaması devam eden ürünlerden biri olan Etkinbot Akıllı Böcek Robotik Eğitim Kiti, modern teknoloji çağının temelini oluşturan robotik, kodlama ve elektronik alanlarında, yaratıcılığın sınırsız olduğu eğitimleri, eğlenceli bir oyuna çevirerek sunuyor. Bu sayede, çocukların eğitimlere olan ilgisini sürekli canlı tutuluyor ve elektronik, robotik ve kodlama öğrenmesini sağlıyor.

EK KARTA İHTİYAÇ DUYMUYOR

Akıllı Böcek geliştirme pinleri aracılığıyla, harici bir elektronik geliştirme kartına ihtiyaç duymadan, tüm elektronik geliştirme uygulamaları yapılabilen kitle, okuma yazma bilen tüm çocuklar, yabancı dil engeli olmaksızın basit arayüzlü, eğitici kontrol programı ile senaryolar oluşturabiliyor. Oyun havasında geçen eğitimlerde oluşturdukları senaryolar ile temel kodlama algoritmalarını ve sensörlerin çalışma mantığını öğrenen çocuklar, kendilerini geliştirdikçe kaynak kodlarını okumaya başlıyor ve ilerleyen süreçlerde kendi kodlarını yazabiliyorlar.

TEMELLERİ 2017'DE ATILDI

STEM eğitim programı kapsamında, özel okullar, devlet okulları, özel kurslar ve maker atölyelerinde verilen robotik, kodlama, elektronik  ve Kendin Yap (Maker) eğitimlerinde kullanılmak üzere tasarlanan, yerli ürün Etkinbot Akıllı Böcek Eğitim Kiti, yerleşik olarak kullanıcı butonu, reset butonu, buzzer, USB girişi, RGB Led, uyarı Ledleri, çizgi izleme sensörleri ve geliştirme pin setleri özellikleri ile tasarlandı. Mart 2017’de temelleri atılan ürünün geliştirme ve üretim süreçleri ise Temmuz 2018’de sonuçlandı.

Bugün 16:10 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti? mask
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti?
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı mask
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı
Farklı sektörler açıkladı.. Zam yağmuru kapıda! mask
Farklı sektörler açıkladı.. Zam yağmuru kapıda!
Kocaeli'de şirketler birer birer kapanıyor! mask
Kocaeli'de şirketler birer birer kapanıyor!
Patatesten sonra şimdi de limon! Yanına yaklaşılmıyor... mask
Patatesten sonra şimdi de limon! Yanına yaklaşılmıyor...
Dolar 7 lirayı aştı mask
Dolar 7 lirayı aştı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti? mask
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti?
Zorla 10 milyon liralık senet imzalatılan iş adamı, bacaklarından vuruldu mask
Zorla 10 milyon liralık senet imzalatılan iş adamı, bacaklarından vuruldu
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı mask
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı
Gölcük'te bulunan cesedin kimliği belli oldu! mask
Gölcük'te bulunan cesedin kimliği belli oldu!
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı! mask
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı!
Manukyan'ın mirasına Kocaeli'den talip çıktı! mask
Manukyan'ın mirasına Kocaeli'den talip çıktı!

GALERİ

17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin mask
17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi mask
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı! mask
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı!
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı mask
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı
Doğa severler için harika bir parkur: Serindere Kanyonu mask
Doğa severler için harika bir parkur: Serindere Kanyonu
"Taraftar" Kurtdere’de de er meydanındaydı mask
"Taraftar" Kurtdere’de de er meydanındaydı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL