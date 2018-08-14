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Keklik avı yasaklandı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Marmara bölgesinde Keklik avlamayı yasaklandı.

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Yasaklanan iller arasında İstanbul, Edirne,Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Yalova, Sakarya yer alıyor. Marmara bölgesinde 6 aydır devam eden yaban hayvanlarını avlanma yasağı kalkıyor. 18 Ağustos 2018 cumartesi günü, birinci gurup kuşlar için avlanma yasağı kalkacak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Marmara bölgesinde Keklik avlamayı yasaklandı. Bölgede en çok avlanan kuşlar arasında bıldırcın ve üveyik yer alıyor. Avcılar, bir av gününde 10 bıldırcın, 5 üveyik avlayabilecek. 
Edirne Avcılık-Atıcılık İhtisas Derneği Başkanı Ümit Çoşkunkal, 2018 av sezonun kazasız belasız geçmesini dileyerek, “Tüm avcı camiasına ve avcı arkadaşlara sezonda limit konusunda özen göstermesini temenni ediyoruz. Türkiye genelinde en çok belgeli avcı Trakya’da var. Biz avcı arkadaşlarımızdan kuralları uymalarını rica ediyoruz" dedi. Öte yandan birinci gurup bıldırcın ve üveyik av yasağı 18 kasım 2018 tarihinde başlayacak.

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