Tünelde otomobil yandı, sürücüler araçlarında mahsur kaldı

Alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İstanbul istikametinde seyir halinde olan Cemil Dilek idaresindeki 41 RZ 165 plakalı otomobil, İzmit Gültepe Korutepe Tüneli çıkışına yaklaşık 300 metre kala yanmaya başladı. Otomobilin motor aksamında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bütün aracı sardı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken tünel içindeki havalandırma sistemlerinin çalışmaması nedeniyle biriken yoğun duman bütün tünelin içini sardı. Tünel içindeki diğer araçların içinden inen bazı vatandaşlar mahzenlere sığınarak yardım beklerken bazı vatandaşlar ise araçlarından inmeyerek ekiplerin gelmelerini bekledi.
Mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun araç trafiği nedeniyle tünel içine yaya olarak ulaşıp mahzenlerde yardım bekleyen yaklaşık 100 kişiyi tahliye etti. TEM otoyoluna tersten gelen polis ve diğer itfaiye ekipleri ise tünelin İstanbul yönündeki trafiği çekerek tüneli tahliye etti. Çıkan yangında dumandan etkilenen onlarca kişiye olay yerine gelen yaklaşık 7 ambulanstaki sağlık görevlilerince müdahalede bulunuldu. Hayati tehlikeleri bulunmayan vatandaşlardan ikisi ambulanslarla Körfez Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanan otomobil çekiciyle otoparka götürülürken TEM otoyolunun İstanbul yönü, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrollü olarak verildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorumlar
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Dr Ersoy Kandemir - Fanlar niye çalışmıyormuş!
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