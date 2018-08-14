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Tünelde yangın! 10 ambulans olay yerinde...

TEM Otoyolu Gültepe Koru Tepe Tünelinde seyir halinde olan otomobil aniden yanmaya başladı. Tünelin içinde havalandırma fanları çalışmadığından tünel komple dumanla kaplandı. Çok sayıda sürücü dumandan etkilendi...

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İzmit TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gültepe Koru Tepe Tünelinde seyir halinde olan otomobil aniden yanmaya başladı. Tünelin içinde havalandırma fanları çalışmadığından tünel komple dumanla kaplandı. Yaklaşık 10 ambulans olay yerinde. Ambulanslar, dumandan etkilenen sürücülere olay yerinde müdahale ediliyor...

Ayrıntılar gelecek...

Bugün 17:00 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(1)
01

Dr Ersoy Kandemir - Fanlar niye çalışmıyormuş!

Yanıtla . 0Beğen 14 Ağustos 17:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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