İzmit TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gültepe Koru Tepe Tünelinde seyir halinde olan otomobil aniden yanmaya başladı. Tünelin içinde havalandırma fanları çalışmadığından tünel komple dumanla kaplandı. Yaklaşık 10 ambulans olay yerinde. Ambulanslar, dumandan etkilenen sürücülere olay yerinde müdahale ediliyor...
Bugün 17:00 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:36 TSİ )
Tünelde yangın! 10 ambulans olay yerinde...
TEM Otoyolu Gültepe Koru Tepe Tünelinde seyir halinde olan otomobil aniden yanmaya başladı. Tünelin içinde havalandırma fanları çalışmadığından tünel komple dumanla kaplandı. Çok sayıda sürücü dumandan etkilendi...
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Bugün 17:00 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorumlar
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Dr Ersoy Kandemir - Fanlar niye çalışmıyormuş!
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