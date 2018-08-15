Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişlerin ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 18 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak, 27 Ağustos Pazartesi saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak. Yani Yavuz Sultan Selim ve İzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz olmayacak. Aynı karar kapsamında, 21 Ağustos Salı günü saat 00.00'dan başlayarak, 24 Ağustos Cuma günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.
Bugün 09:12 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:13 TSİ )
Bayram tatili boyunca geçişler ücretsiz
Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişlerde ücret alınmayacak. Karar, "yap-işlet-devret" projelerini ise kapsamayacak. Yani Yavuz Sultan Selim ve İzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz olmayacak. Ayrıca bayram boyunca belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.
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Bugün 09:12 TSİ - Ekonomi
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Yorumlar
(3 )
Vatansever - Osmangazi koprusu ne hukumetin ne de vatandasin. Ben bayramda o rota ile yolculuk yapmayi planliyorum ve o kopruyu fiyati nedeniyle kullanamayacagim. Peki alternatifim nedir? Korfezi dolasmak, bu sayede yurtdisindan alinmis akaryakiti kullanacagim ve cari acik belasina birkac amerikan dolari da olsa olumsuz etki edecegim. Peki kopru ucuz olsa ne olur? Yakita verecegime kopruye odeme yaparim, taahhut edilen arac gecis miktarina katki saglarim. Yurtdisindan ithal ettigimiz akaryakitin daha fazla tuketimine engel olurum. Zamandan kazanirim, trafigi azaltirim, kaza riskini azaltirim. Peki bunlari ben dusunebiliyorken yonetim ne is yapar? Bu kafa ile devam ettikce ne ekonomimiz duzelir, ne insanin degeri artar, ne de yandaslarin zenginlesmelerine "HAYIRDIR?" diyen cikar. Aynen boyle devam...
Erol Demirbek - demirel in yaptığı köprüler bizim onlar ücretsiz. erdoğan ın yaptığı köprüler demek ki bizim değil ki ücretli
Erol Demirbek - istanbuldan yalovaya araba vapuru yok mu
Erbay - Bizim olmayan köprülerle , seçim öncelerinde övünüp durduk. Şunu yaptık, bunu yaptık. Demek ki bu da doğru değilmiş.
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