Bayram tatili boyunca geçişler ücretsiz

Vatansever - Osmangazi koprusu ne hukumetin ne de vatandasin. Ben bayramda o rota ile yolculuk yapmayi planliyorum ve o kopruyu fiyati nedeniyle kullanamayacagim. Peki alternatifim nedir? Korfezi dolasmak, bu sayede yurtdisindan alinmis akaryakiti kullanacagim ve cari acik belasina birkac amerikan dolari da olsa olumsuz etki edecegim. Peki kopru ucuz olsa ne olur? Yakita verecegime kopruye odeme yaparim, taahhut edilen arac gecis miktarina katki saglarim. Yurtdisindan ithal ettigimiz akaryakitin daha fazla tuketimine engel olurum. Zamandan kazanirim, trafigi azaltirim, kaza riskini azaltirim. Peki bunlari ben dusunebiliyorken yonetim ne is yapar? Bu kafa ile devam ettikce ne ekonomimiz duzelir, ne insanin degeri artar, ne de yandaslarin zenginlesmelerine "HAYIRDIR?" diyen cikar. Aynen boyle devam...