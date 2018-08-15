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20 yaşındaki genç iş kazasında öldü

Hereke'de bulunan bir limanda yaşanan iş kazasında 20 yaşındaki Yunus Temel hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre Körfez Hereke’de bulunan özel bir limanda şoför olarak çalışan Yunus Temel (20) akşam saatlerinde limana yanaşan damperli kamyonun dolum işlemleri yapıldığı esnada kendisini fark edemeyen forklif operatörünün kendisini fark edemeyerek çarpması sonucu yere düştü. Forklif altında yaklaşık 50 metre boyunca sürüklenen Temel için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı forklif altından itfaiye ekiplerince kurtarılan ağır yaralı haldeki Yunus Temel’in duran kalbi sağlık ekiplerince çalıştırılarak ambulansla Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Askere gitmeye hazırlanıyordu

Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Morguna kaldırılan Temel, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aslen Ağrılı olan ve Yukarı Hereke Radar Caddesi adresinde ikamet eden Süleyman Temel’in oğlu olan Yunus Temel’in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Bir süre sonra askere gitmek üzere hazırlık yaptığı öğrenilen Yunus Temel’in cenazesi Yukarı Hereke Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verildi.

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