Bakan açıkladı! Konutta yeni kampanya

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından vatandaşlarımızın ev sahibi olması için önemli bir fedakarlık örneği gösterdiler. Bugün de ülkemize yönelik yürütülen bu ekonomik kuşatmaya karşı en güçlü şekilde mücadele edecekler ve yeni bir fedakarlık dönemini başlatarak vatandaşlarımızı mağdur etmeden uygun koşullarda konut sahibi yapacaklar" dedi. Bakan Kurum, gayrimenkul sektörünü hareketlendirmek amacıyla uygun faiz oranları ve ödeme koşullarıyla yeni kampanyalar yapacaklarını, bu kampanyanın ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi. Bakan Kurum'un önümüzdeki günlerde inşaat, inşaat malzemeleri ve gayrimenkul sektörü temsilcileri ile bir araya geleceği öğrenildi.