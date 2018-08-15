AKP İl Başkanından Kocaelispor'a bağış

Kocaeli Valiliği tarafından Kocaelispor için başlatılan “Efsane Geri Dönüyor” kampanyasına AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’dan da destek geldi. Bağışta bulunan Eryarsoy konuyla ilgili olarak “Efsane geri dönüyor” projesi kapsamında başlatılan Kocaelispor’a yardım kampanyasında Kocaelispor’umuzun yanındayız. Tüm hemşehrilerimizi, teşkilatımızı Kocaelispor’a destek olmaya davet ediyorum. Ben inanıyorum ki, Kocaelispor bütün şehrimizin desteğiyle bu zor günlerin üstesinden gelecektir” ifadelerini kullandı.