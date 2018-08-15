Kocaeli Valiliği tarafından Kocaelispor için başlatılan “Efsane Geri Dönüyor” kampanyasına AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’dan da destek geldi. Bağışta bulunan Eryarsoy konuyla ilgili olarak “Efsane geri dönüyor” projesi kapsamında başlatılan Kocaelispor’a yardım kampanyasında Kocaelispor’umuzun yanındayız. Tüm hemşehrilerimizi, teşkilatımızı Kocaelispor’a destek olmaya davet ediyorum. Ben inanıyorum ki, Kocaelispor bütün şehrimizin desteğiyle bu zor günlerin üstesinden gelecektir” ifadelerini kullandı.
Bugün 09:46 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 09:50 TSİ )
AKP İl Başkanından Kocaelispor'a bağış
AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Kocaelispor için başlatılan yardım kampanyasına bağışta bulundu.
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Bugün 09:46 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz