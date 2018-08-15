İşsizlik oranı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 oldu. İşsiz sayısı 89 bin kişi azalışla 3 milyon 136 bin kişiye düştü.
Bugün 10:05 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:35 TSİ )
İşsizlik Mayıs ayında azaldı!
İşsizlik oranı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 oldu. İşsiz sayısı 89 bin kişi azalışla 3 milyon 136 bin kişiye düştü.
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Bugün 10:05 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz