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Bugün 10:05 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:35 TSİ )

İşsizlik Mayıs ayında azaldı!

İşsizlik oranı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 oldu. İşsiz sayısı 89 bin kişi azalışla 3 milyon 136 bin kişiye düştü.

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İşsizlik oranı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 oldu. İşsiz sayısı 89 bin kişi azalışla 3 milyon 136 bin kişiye düştü.

Bugün 10:05 TSİ - Ekonomi

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