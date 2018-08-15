Bugün 10:05 TSİ - Ekonomi

İşsizlik Mayıs ayında azaldı!

İşsizlik oranı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 oldu. İşsiz sayısı 89 bin kişi azalışla 3 milyon 136 bin kişiye düştü.