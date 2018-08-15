Cumhurbaşkanı kararları ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2018 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 17 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 7 Aralık'ta yapılacak.
Bugün 10:07 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:09 TSİ )
Devlette çalışan işçilere ek ödeme tarihi belli oldu!
Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 17 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 7 Aralık'ta yapılacak.
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Bugün 10:07 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz