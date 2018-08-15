Kadir Öge bu yıl çok daha sağlam

Kocaelispor’un istikrarlı futbolcularından, son 4 sezonda Yeşil Siyahlı formayı tam 114 kez terleten ve 6 da gol atan Kadir Öge, sezon öncesi maçlarında parmak ısırtıyor. İyice zayıflayan ve fit duruma gelen Kadir, hız ve çabukluğunu da arttırdı. Eyüpspor maçında da savunmada çok iyi işler yapan Öge, zaman zaman ofans hattına da destek vererek bir kanat bekinin yapması gereken her şeyi yaptı.