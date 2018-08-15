Sıradaki rakip Şile Yıldız

Kocaelispor sezon öncesi 5. hazırlık maçını 3. Lig 1. Grup takımlarından, Emre Morgil ve İbrahim Karaduman’ın yardımcı teknik adamlık yaptığı, İzmitli futbolcu Burak Balaban’ın forma giydiği Şile Yıldızspor ile Düzce Topuk Yaylası’nda yapacak. 18 Ağustos’taki bu maçın ardından kampını tamamlayacak olan Kocaelispor Ağustos’un 19’unda şehre dönecek ve sezon öncesi son provasını 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor yapacak ve 26 Ağustos’taki maç Tuzla Stadı’nda olacak.

KOCAELİSPOR’UN OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇLARI

Kocaelispor – Pendikspor: 0-0

Kocaelispor – Çatalcaspor: 1-0 (Sinan)

Kocaelispor – Sancaktepe: 1-0 (Sinan)

Kocaelispor – Eyüpspor: 0-0

KOCAELİSPOR’UN KALAN HAZIRLIK MAÇLARI

18 Ağustos Cumartesi - 16.00

Kocaelispor – Şile Yıldız (Düzce Topuk Yaylası)

26 Ağustos Pazar – 17.30

Kocaelispor – Tuzlaspor (Tuzla Stadı)