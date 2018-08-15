Salih Şirin'in oğlu medya patronu oldu

Körfez'in tanınan siyasetçilerinden Salih Şirin'in 28 yaşındaki oğlu Bilal Şirin, Show Radyo, Radyo Viva, Viva TV, Dijibox yayın organlarını satın aldı. Daha önce TMSF’de bulunan kanal ve radyolar Sevin Ergun Sefada tarafından 17,5 milyon dolara satın alınmıştı.

"YATIRIM YAPMA ZAMANI"

Şirin satış sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ekonomik bir kuşatma altında olduğu, herkesin dolar kurunu konuştuğu bir dönemde, Show Radyo, Radyo Viva, Viva TV, Dijibox markalarına yatırım yaptım. Yatırım yapmanın sırası mı diyen oldu, devir parayla para kazanma devri diye akıl veren de çıktı ama bu sözlerin hiç önemi yok benim için. Ben ülkemin geleceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi oyunu gördük ve şimdi daha büyük daha güçlü bir Türkiye için cesaretle yatırım yapma zamanı" dedi.

"BÖLEN DEĞİL BİRLEŞTİRİCİ"

TL ile satışın yapıldığını vurgulayan Şirin, "Bugün bünyemize kattığımız markalarımıza, başkalarını da ekleyeceğiz. Sektörde hem enine hem de boyuna büyümeyi hedefliyorum. Tüm dünyada dijital yayıncılığın yükselişini göz önüne alarak, sadece radyo ve televizyon yayıncılığında değil, bu alanda da büyük oyunculardan biri olma hedefimiz var. Sadece kendi markalarımızı büyütecek değil, radyo dinleyici sayısını da artıracak bir proje için çalışmaya başladık. Yayın politikamız her ne olursa olsun Türkiye’den yana, bölen değil, birleştirici bir politika olacaktır" şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ RADYOCULAR TRANSFER EDİLECEK

Radyo Viva ve Show Radyo Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir ise, önemli radyocuları transfer edip, dinleyici sayısını artıracaklarını açıkladı. Şendir, “Radyo dinleyici sayısını artırmak adına şöyle bir şey yapılıyor. Daha önce Türkiye’de hiç radyo dinlememiş, genç arkadaşlar var. Onlar dijitalle haşır neşirler. Bir de radyonun tadını unutmuş insanlar mevcut... Yapmaya çalıştığımız şey Türkiye’de herkesin duyduğu zaman ‘Vaaay’ diyeceği isimleri bünyemize katacağız ki, bunların büyük kısmıyla görüşmeleriz sürüyor. Ekim ayında Türkiye’nin bugüne kadar pek yaşamadığı, unuttuğu, radyonun televizyonun olmadığı zamanlarda çok değerli olduğu hale zamanlara gelmesi için çalışıyoruz. Dijitalde yapacaklarımız da var” şeklinde konuştu.