Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:25 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:14 TSİ )

Salih Şirin'in oğlu medya patronu oldu

Körfez'in tanınan siyasetçilerinden Salih Şirin'in oğlu Bilal Şirin, Show Radyo, Radyo Viva, Viva TV, Dijibox yayın organlarını satın aldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez'in tanınan siyasetçilerinden Salih Şirin'in 28 yaşındaki oğlu Bilal Şirin, Show Radyo, Radyo Viva, Viva TV, Dijibox yayın organlarını satın aldı. Daha önce TMSF’de bulunan kanal ve radyolar Sevin Ergun Sefada tarafından 17,5 milyon dolara satın alınmıştı.

"YATIRIM YAPMA ZAMANI"

Şirin satış sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ekonomik bir kuşatma altında olduğu, herkesin dolar kurunu konuştuğu bir dönemde, Show Radyo, Radyo Viva, Viva TV, Dijibox markalarına yatırım yaptım. Yatırım yapmanın sırası mı diyen oldu, devir parayla para kazanma devri diye akıl veren de çıktı ama bu sözlerin hiç önemi yok benim için. Ben ülkemin geleceğine inanıyorum.  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi oyunu gördük ve şimdi daha büyük daha güçlü bir Türkiye için cesaretle yatırım yapma zamanı" dedi.

"BÖLEN DEĞİL BİRLEŞTİRİCİ"

TL ile satışın yapıldığını vurgulayan Şirin, "Bugün bünyemize kattığımız markalarımıza, başkalarını da ekleyeceğiz. Sektörde hem enine hem de boyuna büyümeyi hedefliyorum. Tüm dünyada dijital yayıncılığın yükselişini göz önüne alarak, sadece radyo ve televizyon yayıncılığında değil, bu alanda da büyük oyunculardan biri olma hedefimiz var. Sadece kendi markalarımızı büyütecek değil, radyo dinleyici sayısını da artıracak bir proje için çalışmaya başladık. Yayın politikamız her ne olursa olsun Türkiye’den yana, bölen değil, birleştirici bir politika olacaktır" şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ RADYOCULAR TRANSFER EDİLECEK

Radyo Viva ve Show Radyo Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir ise, önemli radyocuları transfer edip, dinleyici sayısını artıracaklarını açıkladı. Şendir, “Radyo dinleyici sayısını artırmak adına şöyle bir şey yapılıyor. Daha önce Türkiye’de hiç radyo dinlememiş, genç arkadaşlar var. Onlar dijitalle haşır neşirler. Bir de radyonun tadını unutmuş insanlar mevcut... Yapmaya çalıştığımız şey Türkiye’de herkesin duyduğu zaman ‘Vaaay’ diyeceği isimleri bünyemize katacağız ki, bunların büyük kısmıyla görüşmeleriz sürüyor. Ekim ayında Türkiye’nin bugüne kadar pek yaşamadığı, unuttuğu, radyonun televizyonun olmadığı zamanlarda çok değerli olduğu hale zamanlara gelmesi için çalışıyoruz. Dijitalde yapacaklarımız da var” şeklinde konuştu.

Bugün 10:25 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Berkan Aslan - hayırlı uğurlu olsun , bu zamanda böyle yatırımların çoğalmasını diliyorum . genç arkadaşımızın daha büyük başarılara imzalar atacağını ümit ediyor bol kazançlar diliyorum.

Yanıtla . 0Beğen 15 Ağustos 13:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sarıbay’dan Küçükkaya’ya tavsiye mask
Sarıbay’dan Küçükkaya’ya tavsiye
30 yıl içinde deprem olacak, 15 il etkilenecek! mask
30 yıl içinde deprem olacak, 15 il etkilenecek!
1999'da enkazdan çıktı, dünya rekoru kırdı! mask
1999'da enkazdan çıktı, dünya rekoru kırdı!
Prof. Dr. Şerif Barış: Depreme kesinlikle hazır değiliz mask
Prof. Dr. Şerif Barış: Depreme kesinlikle hazır değiliz
Keklik avı yasaklandı! mask
Keklik avı yasaklandı!
Bayram trafiğine dronlu kontrol mask
Bayram trafiğine dronlu kontrol
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti? mask
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti?
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti mask
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı! mask
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı!
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı mask
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı
Doktor evinde ölü bulundu! mask
Doktor evinde ölü bulundu!
İYİ Parti'nin A takımına Kocaeli'den sadece o isim girdi mask
İYİ Parti'nin A takımına Kocaeli'den sadece o isim girdi

GALERİ

17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin mask
17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 - Eyüpspor 0" mask
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 - Eyüpspor 0"
Gebze'de feci kaza! Şoför gözaltında! mask
Gebze'de feci kaza! Şoför gözaltında!
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi mask
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı! mask
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı!
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı mask
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL