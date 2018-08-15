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Büyük kongre için 86 otobüs kaldırılacak

AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan 6’ncı olağan Büyük Kongre için Kocaeli’den toplam 86 otobüsün kaldırılacağını söyleyerek “Kocaeli her zamanki yerinde olacak” dedi.

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AKP Kocaeli İl Teşkilatı, 81 ilde eş zamanlı 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara Spor Salonu’nda yapılacak olan 6’ncı olağan Büyük Kongre ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. İl binasında düzenlenen açıklamaya AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve il yürütme kurulu katıldı.

CUMHURBAŞKANIMIZ YUVASINA DÖNDÜ

Açıklamada konuşan İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, “6’ncı olağan Büyük Kongre ile partimiz, içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti, Türkiye’ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle demokrasi şöleni ile kongremizi gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu yuvam, sevdam dediği partisine geri dönmüştür. AK Parti, ilerlemeyi yenilenme ile teminat altına almıştır” dedi.

86 OTOBÜS KALKACAK

Siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz diyen Eryarsoy, “18 Ağustos Cumartesi günü tüm teşkilatlarımız ile birlikte Ankara Spor Salonu’nda olacağız. Liderimizle birlikte yorulmadan yolumuza devam edeceğiz. Cuma akşamı ilçelerden otobüsler hareket edecek. Saatleri her ilçede değişiklik gösteriyor o yüzden partililerimiz detaylı bilgi için ilçe teşkilatlarından bilgi alabilir. Yaklaşık Kocaeli’den 86 otobüs kaldıracağız. Kocaeli salonda her zaman ki yerinde olacak. Kocaeli’den MYK’da inşallah birisi olacak” diye konuştu.

Bugün 10:38 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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