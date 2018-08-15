Savunma tamam… Ön tarafı da çözersek bu iş olur! “0-0”

Sezon öncesi hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Kocaelispor, kamptaki üçüncü, toplamdaki dördüncü hazırlık maçını 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Eyüpspor ile oynadı. Kıran kırana geçen maçta gol sesi çıkmadı. Böylece Kocaelispor dördüncü maçında da kalesinde gol görmedi. Eyüpspor’un yeni transferi, Gölcükspor ve Derincespor formaları giyen Yavuz Ayazoğlu, Kocaelispor karşısında forma giymedi.

YİNE AS KADRO

Düzce Topuk Yaylası’ndaki mücadeleyi Fatih Soyayrım, Murat Şam ve Selim Oruç hakem üçlüsü yönetti. Yeşil Siyahlılar maça kalede Volkan, sağ bekte Kemal, sol bekte Kadir Öge, savunma ortasında Murat Başak ve Ali Keten, önlerinde Mesut ve Mert, sağ da Kaptan Hamza, solda Burak Süleyman, forvete yakın bölgede Sefa Narin ve ileride de Sinan Pektemek şeklinde dizildi. Sancaktepe maçındaki tek değişiklik kalede yaşandı. Can’ın yerine Volkan ile maça çıkıldı.

KARAKTERLİ FUTBOL

4-2-3-1 şeklinde dizilen Kocaelisporlu futbolcular Sancaktepe maçında olduğu gibi, Eyüpspor maçında da kalesinde net bir pozisyona izin vermedi. İlk yarıdaki rakibin iki cılız şutunu genç kaleci Volkan çıkardı, Kocaelispor’da ise Burak Süleyman’ın 26. dakikadaki şutu az farkla sağdan auta çıktı. 43. dakikada Mesut’un ters kafa vuruşunda top Eyüpspor’dan Kudret’in önünde kaldı. Bu futbolcu ceza sahasına sokulurken son vuruşuna Mesut izin vermedi ve topu kornere gönderdi.

SİNAN İLE KAÇIRDIK

Kocaelispor ikinci yarıya kaleci Volkan’ın yerine Can Emre ile başladı. Temsilcimizin ikinci yarı değişiklikleri ise 62. dakikadan sonra geldi. İkinci 45 dakikada Kocaelispor rakibine oranla daha etkili göründü. Özellikle geçiş oyunlarındaki hız ve pas yüzdesi iyi seviyedeydi. Kocaelispor bu yarıda Sinan ile net bir pozisyon buldu. Sezon öncesi oldukça formda görülen KaptanHamza’nın şık pasında topla buluşan Çatalca ve Sancaktepe maçlarının golcüsü Sinan çerçeveyi gördü. Bu futbolcunun 67. dakikadaki şutunda top sağ direğin dibinden auta çıktı.

SAĞLAM SAVUNMA

Bitime 3 dakika kala Sefa’nın şutu Eyüpsporlu savunma oyuncularından sekti ve kaleci Mahmut sağına uçarak topu kornereson anda tokatladı. Yeşil Siyahlılarda Burak Süleyman ve Ali Keten ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem Fatih Soyayrım oyunu devam ettirdi. Eyüpspor, ikinci yarıda Kocaelispor kalesine bir kez bile gelemezken, kampın yıldızı Murat Başak, partneri Ali Keten ve sol bekin sağlam ismi Kadir Öge savunmada hatasızdı. Eyüpspor maçında pozisyon üretkenliği konusunda beklenen paritenin altında olan ekibimiz, kampını tamamlamış, 2. Lig’de iddialı bir kadro kuran 2. Lig takımı Eyüpspor karşısında yine sınıfı geçen bir performans ortaya koydu.

1700 METREDE GERİLİM

1700 metre rakımda oynanan karşılaşmada gerginlikler de yaşandı. Eski Darıcalı Doğan Ateş ile Kaptan Hamza Mutlu tartıştı. Eyüpspor’dan Serkan, genç Rıza’nın sol omzuna yumruk attı, Can Emre kalesinden koşup bu duruma isyan etti. Murat Başak ile rakip savunma arasında da tartışma çıktı. Hal böyle olunca maç 2 dakika erken sona erdi. Teknik Direktör Galip Gündoğdu, Eyüp maçında Onur Kandöken, Büyük Kerem, Doğukan, Berk ve Eyüpspor’un eski futbolcularından Ferhat’a forma şansı vermedi. Sonradan oyuna dahil olan Küçük Kerem’in cesur ve ısırıcı futbolu dikkat çekerken, 2000’li bu futbolcu gelecek adına da umut verdi.

Haber: Erdem ÖVÜÇ - Bolu

Fotoğraflar: Ahmet AKAY

HAZIRLIK MAÇI

KOCAELİSPOR: 0 EYÜPSPOR: 0

SAHA: Topuk Yaylası (Düzce)

HAKEMLER:Fatih Soyayrım***, Murat Şam***, Selim Oruç***

KOCAELİSPOR: Volkan***, Kemalcan** (Dk. 61 Fatih**), Murat Başak**** (Dk. 81 Onur Öztonga*), Ali Keten***, Kadir Öge***, Mesut***, Mert*** (Dk. 61 Gökdeniz**), Sefa**, Burak Süleyman** (Dk. 68 Celil*),Hamza Mutlu*** (Dk. 72 Küçük Kerem***), Sinan*** (Dk. 72 Rıza*)

EYÜPSPOR: Evren**, (Mahmut**) Atakan**, Doğan**, Kudret**, İsmail**(Dk. 69 Enes*), Kubilay**, Berkan**, Yüksel**, Gökhan**, Hasan** (Dk. 69 Muhammed*), Erkan** (Ahmet**)

GOL: YOK