Güne 6,3080 liradan başlayan dolar, düşüş eğilime geçti. Parite, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) swap işlemlerinde özkaynak sınırı yüzde 25’e çekme hamlesiyle yüzde 5'i aşan azalışla 6 liranın altına kadar indi. Kur, şu sıralarda 6 TL düzeyinden işlem görüyor.
Bugün 10:49 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:26 TSİ )
Dolarda düşüş!
Dolar/TL paritesi yüzde 5'i aşan düşüşle 6 liraya geriledi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:49 TSİ - Ekonomi
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz