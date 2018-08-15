Dolarda düşüş!

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Güne 6,3080 liradan başlayan dolar, düşüş eğilime geçti. Parite, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) swap işlemlerinde özkaynak sınırı yüzde 25’e çekme hamlesiyle yüzde 5'i aşan azalışla 6 liranın altına kadar indi. Kur, şu sıralarda 6 TL düzeyinden işlem görüyor.