Altın kaç liradan işlem görüyor?

Altının gram fiyatı, 15 Ağustos Çarşamba günü piyasada 247 lira seviyelerinde işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın haftanın ilk gününde 398 lira seviyelerinde...
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın haftanın ilk gününde 795 liradan alıcı buluyor
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altının haftanın ilk gününde 1623 liradan alıcı buluyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz